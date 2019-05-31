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Зеленский обсудил «креативные идеи» по Минским соглашениям с главами МИД Франции и ФРГ

31 мая 2019, 00:09  •  46 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
 
Reuters
 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации президента Вадима Пристайко. 

По его словам, украинский лидер и министры договорились о применении минских договорённостей и об обновлении работы трёхсторонней контактной группы.

«Есть определённые креативные идеи, которые были обсуждены», — сказал Пристайко.

Вместе с этим он указал, что пока не может сообщить эти идеи, поскольку их должны обсудить эксперты, которые выйдут на конкретные решения.

Ранее Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы нового президента Украины добиться мира в Донбассе. 

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