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Зеленский обсудил «креативные идеи» по Минским соглашениям с главами МИД Франции и ФРГ
31 мая 2019, 00:09 • 46 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Reuters
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации президента Вадима Пристайко.
По его словам, украинский лидер и министры договорились о применении минских договорённостей и об обновлении работы трёхсторонней контактной группы.
«Есть определённые креативные идеи, которые были обсуждены», — сказал Пристайко.
Вместе с этим он указал, что пока не может сообщить эти идеи, поскольку их должны обсудить эксперты, которые выйдут на конкретные решения.
Ранее Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы нового президента Украины добиться мира в Донбассе.
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