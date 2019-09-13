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Зеленский обрушил кучу инициатив на Украину

13 сентября 2019, 16:54  •  112 • В России

Президент Украины Владимир Зеленский развил необычайную активность в последние дни. Помимо того, что он уже подписал принятый накануне Верховной Радой закон об отмене депутатской неприкосновенности, он выступил с инициативой полностью сменить состав украинского Центризбиркома, и парламент поддержал его в этом.

Кроме того, Зеленский объявил, что его команда уже приступила к формированию списков для нового обмена с Россией удерживаемыми лицами, хотя Кремль и заявил, что работа в этом направлении будет продолжена, несмотря на сложность процесса, но пока об этом рано говорить.

А еще буквально накануне Киев объявил о разоружении трех добровольческих батальонов нацгвардии Украины на Донбассе. Речь шла о батальоне имени Шейха Мансура, запрещенной в РФ ОУН и батальоне Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша. На этом фоне Зеленский заговорил о «разведении сил» в Донбассе и анонсировал обсуждение в рамках урегулирования этого конфликта «формулы Штайнмайера», действующего президента ФРГ. За что сейчас на Зеленского начали буквально цистернами лить помои местные «укропатриоты».

Так называемая «формула Штайнмайера», кстати говоря, есть не что иное, как повтор все тех же Минских соглашений, только лишь с акцентом на четкую хронологию действий, которая, хоть и прописана в соглашениях, но нигде не упорядочена для буквального исполнения в этой последовательности: сначала закон о выборах на Донбассе, потом отвод войск, особый статус, выборы и лишь после всего этого выведение вооруженных формирований при сохранении «народной милиции» ЛДНР.

Неужели Зеленский действительно пошел на выполнение соглашений, от чего так решительно отбрыкивался его предшественник? Говорить об этом преждевременно. Для обмена надо согласие на условиях, которые будут удовлетворять обе стороны. Смена состава ЦИК – всего лишь грядущая замена команды Порошенко на Зе-команду в этом органе. А три добробата, испытывающие дефицит личного состава, оказывается, сдали лишь излишки своего вооружения, и на их боеспособность это никак не повлияло.

Тогда зачем эта суета, которая сейчас демонстрируется по всем направлениям? Зеленский в последние недели неоднократно анонсировал встречу в составе «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина).

Но получил ответ, что что на уровне глав государств она возможно лишь в том случае, если по урегулированию в Донбассе произойдут какие-то положительные изменения. Но Зеленский уже практически пообещал украинцам эту встречу в сентябре. Вот и старается он сейчас показать, что на Украине с его приходом настали другие времена. А для этого использует не только Донбасс, но и флаг борьбы с коррупцией. Отсюда и закон об импичменте, и снятие неприкосновенности с депутатов, и вознаграждение за донос на коррупционеров, о чем приняли отдельный законопроект. Главное, чтобы рандеву прошло. И в сентябре. А там хоть не рассветай.

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