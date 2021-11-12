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Зеленский обратился с просьбой к премьеру Грузии из-за Саакашвили

12 ноября 2021, 12:10  •  35 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины проявил заботу о бывшем подчиненном
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. В ходе беседы главы Незалежной попросил своего коллегу оказать содействие Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в тюремной больнице.
Зеленский призвал Гарибашвили соблюдать права экс-президента Грузии в рамках международных норм. Примечательно, что президент Украины не упустил возможность похвалиться тем, что проявил заботу о бывшем подчиненном. Об общении с премьер-министром Грузии политик рассказал на своей страничке в "Твиттере".
По данным РИА ФАН, глава Незалежной попросил руководителя кабмина Грузии пустить в больничную палату к Саакашвили родную мать и других родственников. Кроме того, Зеленский выразил желание, чтобы арестованного грузинского политика осмотрели врачи из Украины. Меж тем, президент не стал сообщать, удовлетворил ли эту просьбу господин Гарибашвили.
Напомним, ранее Тбилисский городской суд снял с Михаила Саакашвили арест по одному из возбужденных против него уголовных дел. Меж тем, политик продолжит оставаться под стражей. На данный момент экс-президент Грузии отбывает арест в тюремном медицинском учреждении, его состояние ухудшилось после голодовки.

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