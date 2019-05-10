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Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

10 мая 2019, 19:39  •  174 • Украина
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своём Facebook.
 
РИА Новости
 

«Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании назначить датой инаугурации 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — заявил он.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в том, чтобы учреждения в стране нормально функционировали. Он посоветовал депутатам «думать о народе, а не о депутатских ксивах».

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Сугоняко внёс в украинский парламент проект постановления о проведении церемонии инаугурации Зеленского 1 июня.

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