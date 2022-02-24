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Зеленский обратился к Путину со сцены: "Заберите меня, пожалуйста, ну хоть за долги"
24 февраля 2022, 16:45 • 491 • Политика
Обращение Зеленского к Путину со сцены КВН стало актуальным в 2022 году. "Владимир Владимирович, заберите меня, ну пожалуйста, ну хоть за долги", - умолял ещё комик Зеленский.
На фоне военной операции на Украине в Сети опубликовали видео, в котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский обращается к человеку, от которого зависит не только его жизнь, но и судьба всей его страны. В нём он просит забрать его, хотя бы за долги.
Речь идёт о ролике, который был записан ещё в бытность Зеленского комиком и участником КВН. Однако многие сказанные им в шутку слова теперь выглядят как мрачное предсказание.
- обращается со сцены Зеленский к человеку, от которого, по его словам, зависит не только его жизнь, но судьба всей Украины.
Увы, в реальности руководству Украины не хватило ума или политической воли связаться с Кремлём и предотвратить нынешнее развитие событий. Вместо этого Киев целенаправленно саботировал исполнение Минских соглашений и даже бравировал тем, что не собирается их исполнять.
Теперь все видео, в которых Зеленский изображает со сцены жалкого, немощного и трусливого лидера, начинают сбываться одно за другим. Только в этот раз комику-президенту уже не до смеха.
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