Зеленский обратился к Байдену по-английски: "Не бывает незначительных агрессий"

Владимир Зеленский решил выразить категорическое несогласие с Джо Байденом и обратился к нему по-английски. "Не бывает незначительных агрессий", - заявил политик, назвав себя "президентом великой державы".

Своё обращение Зеленский опубликовал в Twitter.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украина", - говорится в твите.

Сообщение опубликовано на английском языке.

Джо Байден 20 января провёл пресс-конференцию по случаю первого года своего президентства. В числе прочего он произнёс, что "незначительное вторжение" России на Украину вызовет предположительно меньшую реакцию от Соединённых Штатов и их союзников, чем вторжение полномасштабное.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки распространила письменное заявление, в котором пришлось объяснять слова президента США. Там подчёркивается, что в случае пересечения русских солдат границы с Украиной Вашингтон будет расценивать это как "новое вторжение".

Напомним, США планируют вторжение России на Украину в течение нескольких месяцев. Американские источники публиковали даже карты вторжения, которого не было. Риторика якобы агрессии России выглядит так, будто Вашингтон ждёт действий от России, которые можно было бы расценить нужным образом для принятия военных решений. С другой стороны, когда дело доходит до конкретных гарантий со стороны США для Украины, американские представители дают заднюю. Они предпочитают грозить русским санкциями, а не реальным военным столкновением.