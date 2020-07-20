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Зеленский обрадовался помощи Запада по делу украинского "Боинга"

20 июля 2020, 16:00  •  93 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Незалежной не сомневается в результатах французских коллег по делу об авиакатастрофе
Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал передачу "черных ящиков" пассажирского авиалайнера Boeing 737 компании "МАУ", разбившегося у Тегерана в январе 2020 года. По его словам, самописцы уже поступили на изучение французским службам.
Президент отметил, что "черные ящики" находятся в Лионе, куда поступили в условиях строжайшей секретности. Украинские специалисты также примут участие в их расшифровке.
Процесс начнется с согласования методических способов считывания данных из ячеек "черных ящиков". Только после этого специалисты смогут перейти к практике. Главным фактором, влияющим на время дешифровки, остается техническое состояние объектов.
Зеленский выразил уверенность в том, что привлеченные к делу службы смогут обеспечить наивысший уровень "международного признания" расследования самописцев.
"Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет восстановлена", – заявил Зеленский на своей странице в Facebook.
Ранее стало известно, что Зеленский отказался от денежных средств, предложенных иранской стороной украинским семьям в качестве компенсации за погибших в авиакатастрофе. Президент Украины счел предложение Тегерана невыгодным, заявив, что предлагаемых Ираном денег мало. По его словам, родственники жертв уже получили от Киева по 200 тысяч гривен, несмотря на то, что Тегеран предлагал сумму в десять раз больше.
Украинский "Боинг" разбился под Тегераном 8 января 2020 года. Погибли 176 человек. Через несколько дней Иран признал свою ошибку: местные ПВО случайно сбили самолет.

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