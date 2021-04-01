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Зеленский обнаружил на границе Украины "игру мускулами" со стороны России

01 апреля 2021, 20:40  •  21 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной обвинил Москву в попытке давить на Киев в переговорном процессе по Донбассу
Месяцами ждущий от хозяина Белого дома Джо Байдена телефонного звонка, игнорируемый лидерами ФРГ, Францией и РФ президент Украины Владимир Зеленский посмотрел с берега Днепра в бинокль и увидел "полчища" российских войск у границ с соборной. И констатировал: Москва традиционно "играет мускулами", теперь якобы в Донбассе.
С упреками в адрес Российской Федерации лидер украинцев отписался в своем "Фейсбук".
"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", – полагает экс-комик.
Владимир Александрович успокоил соотечественников, которым последние пару недель ежедневно власти льют в уши и капают на мозг страшилки о согнанных со всей России войсках к границам Украины ради якобы нападения, – ВСУ "всегда готовы к любым провокациям".
Глава государства подчеркнул, что процесс переговоров по достижению миру идет нелегко, но другого никто не ожидал.
"Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту", – сообщил пан Зеленский.
Лидер нации заверил, что стратегия властей страны заключается в восстановлении мира и возвращении неподконтрольных территорий.
Ранее сегодня главное разведуправление Минобороны Незалежной решило подлить масла в топку украинской воинствующей пропаганды, чтобы граждане соборной меньше отвлекались на ужаснейшую эпидемиологическую обстановку внутри государства и не задавались вопросами об отсутствии нормальных вакцин, и выпустили релиз о неких планах Москвы спровоцировать Киев в Донбассе.
"Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждения нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширения российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ", – говорится в заявлении силового ведомства.
Украинские разведчики не исключают попыток продвижения ВС России вглубь территории Незалежной.
Добавим, сейчас в соцсетях стали массово появляться видеоролики о колоннах российской военной техники в разных городах юга РФ. Все это зарубежная пропагандистская машина выдает за якобы подготовку Москвы к атаке на неизвестных противников. В реальности, такое движение происходит каждой весной (и каждой весной с Украины вещают о вот-вот нападении России) в преддверии майского Парада Победы, а также всевозможных военных маневров.
Кроме того, в Кремле перемещение наших военных объяснили и тем фактом, что НАТО слишком приблизилось к российским рубежам. Как заявил ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, повышенная активность альянса вынуждает Москву "к тому, чтобы быть начеку", передает РИА "Новости".

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