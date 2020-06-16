Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фот...
Главная / Политика

Зеленский обиделся на оскорбления ведущего

16 июня 2020, 19:00  •  164 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Известный украинец прошелся по президенту в эфире телеканала
Владимир Зеленский подал иск на Сергея Пояркова после выпуска программы, где ведущий оскорблял украинского президента и его семью. Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева.
Заседание назначено на 30 июня. Отмечается, Зеленский подал в суд за угрозы и оскорбления в свой адрес. В эфире телеканала "Прямий", который состоялся в декабре прошлого года, художник Поярков назвал украинского президента "маленьким зеленым чмом".
Кроме того, ведущий шоу "Поярков News" прошелся и по семье политика, назвав отца украинского лидера Александра Зеленского тупым. При этом в самой же программе художник ответил на вопрос, что произойдет, если президент решит подать в суд после столь грубых оскорблений в его адрес.
"Доказать, что он не чмо, невозможно",
– высказался Поярков, добавив, что это подтверждают различные видео.
Скандальный эфир художника был вызван обысками у Маруси Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского. Таким образом, ведущий раскритиковал политика за реакцию на оскорбительное видео, сравнив его с американскими коллегами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 09:00
Виталий Кличко не осилил украинский язык, рассмешив и Киев, и Москву. Видео расходится в Twitter
16 июня 2020, 13:00
"Этот курьер" и Ефремов - "противник Путина": циничный материал о ДТП актёра вышел в Швейцарии
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой в...
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
16 июня 2020, 00:00
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
11 июня 2020, 17:00
Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью
13 июня 2020, 05:00
Россия меняет подход к ядерному сдерживанию
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтовались против туристов
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.