Зеленский обиделся на оскорбления ведущего

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Известный украинец прошелся по президенту в эфире телеканала

Владимир Зеленский подал иск на Сергея Пояркова после выпуска программы, где ведущий оскорблял украинского президента и его семью. Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева.

Заседание назначено на 30 июня. Отмечается, Зеленский подал в суд за угрозы и оскорбления в свой адрес. В эфире телеканала "Прямий", который состоялся в декабре прошлого года, художник Поярков назвал украинского президента "маленьким зеленым чмом".

Кроме того, ведущий шоу "Поярков News" прошелся и по семье политика, назвав отца украинского лидера Александра Зеленского тупым. При этом в самой же программе художник ответил на вопрос, что произойдет, если президент решит подать в суд после столь грубых оскорблений в его адрес.

"Доказать, что он не чмо, невозможно",

– высказался Поярков, добавив, что это подтверждают различные видео.

Скандальный эфир художника был вызван обысками у Маруси Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского. Таким образом, ведущий раскритиковал политика за реакцию на оскорбительное видео, сравнив его с американскими коллегами.