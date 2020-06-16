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Зеленский обиделся на оскорбления ведущего
16 июня 2020, 19:00 • 164 • Политика
Известный украинец прошелся по президенту в эфире телеканала
Владимир Зеленский подал иск на Сергея Пояркова после выпуска программы, где ведущий оскорблял украинского президента и его семью. Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева.
Заседание назначено на 30 июня. Отмечается, Зеленский подал в суд за угрозы и оскорбления в свой адрес. В эфире телеканала "Прямий", который состоялся в декабре прошлого года, художник Поярков назвал украинского президента "маленьким зеленым чмом".
Кроме того, ведущий шоу "Поярков News" прошелся и по семье политика, назвав отца украинского лидера Александра Зеленского тупым. При этом в самой же программе художник ответил на вопрос, что произойдет, если президент решит подать в суд после столь грубых оскорблений в его адрес.
"Доказать, что он не чмо, невозможно",
– высказался Поярков, добавив, что это подтверждают различные видео.
Скандальный эфир художника был вызван обысками у Маруси Зверобой после ее угроз в адрес Зеленского. Таким образом, ведущий раскритиковал политика за реакцию на оскорбительное видео, сравнив его с американскими коллегами.
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