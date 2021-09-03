Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины

Одним из главных результатов визита Владимира Зеленского в США стал оглушительный успех уже после первой серьезной встречи — с местным министром энергетики.

Зеленский в своем твиттере написал: "Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов".

После радостного сообщения президента немалая часть политических украинцев бросилась рассуждать о том, что теперь-то страна обеспечена электроэнергией с АЭС как минимум до 2100 года.

Вот только объективная реальность позволяет утверждать, что ни пяти, ни, скорее всего, даже одного энергоблока возведено не будет. А вот действующие 15 украинских блоков, построенные (или в значительной мере построенные) при СССР, весьма вероятно, уйдут либо под управление, либо в собственность американской корпорации. Следствием чего будет не обеспеченность Украины электроэнергией с АЭС до конца века, а ее изрядное подорожание в обозримом будущем.

Обсуждая реалистичность подписанного в Вашингтоне документа, надо помнить, что в нем не сказано, кто и на каких условиях будет финансировать проект. К примеру, когда при президенте Трампе США подписывали соглашение о сотрудничестве в сфере развития ядерной энергетики с Польшей, то речь там изначально шла о том, что 49% строительства АЭС профинансирует Варшава, а варианты финансирования остальных 51% стороны будут искать. Все прочее (подрядчик, количество энергоблоков и т. д.) было вторичным по отношению к вопросу финансирования. Меморандумов по поводу строительства чего-либо в самых разных сферах, но без источников финансирования, Украина за последние годы подписала десятки. Результат у них один и тот же — полный ноль.

Кстати, всего четыре месяца назад Зеленский вещал о том, что Украина будет застроена малыми модульными реакторами SMR-160 от конкурента Westinghouse — компании Holtec. А вчера, 2 сентября, то есть уже после подписания меморандума с Westinghouse, "Энергоатом" подписал меморандум с еще одним конкурентом корпорации, компанией NuScale Power. Об изучении возможности строительства уже ее малых модульных реакторов. Так что сегодняшний украинский принцип — больше меморандумов, хороших и разных.

Еще одна проблема — цена вопроса. В заявленные 30 миллиардов долларов на строительство пяти энергоблоков наверняка смог бы уложиться "Росатом", а вот американцы — вряд ли. Даже на уровне обсуждений возможного строительства с польской стороной речь шла примерно о восьми миллиардах за один блок. Для Украины цена никак не может быть ниже. Тем более что использовать в целях удешевления проекта задел при возведении третьего блока Хмельницкой АЭС (а он был построен СССР на 75%) затруднительно даже при строительстве новых энергоблоков по российскому дизайну. По американскому же проекту это просто невозможно. Те самые энергоблоки Westinghouse АР-1000, на которые рассчитывают на Украине, в самой Америке строятся на АЭС Vogtle уже почти десять лет. Они все еще не достроены, а стоимость строительства двух блоков уже выросла до 27 миллиардов долларов — что более чем вдвое превысило первоначальные планы.

Но и это не все — вызывает сомнения сама способность Westinghouse в принципе выполнить проект.

После 1979 года, когда случилась авария на АЭС Three Mile Island, Westinghouse около 30 лет не занималась разработкой и строительством новых энергоблоков. АР-1000 стал первой разработкой после длительного перерыва.

Сооружение первых четырех блоков АР-1000 началось в 2009 году не в США, а на двух китайских АЭС. В КНР очень нуждались в соответствующих компетенциях и технологиях, а потому махнули рукой на то, что проект не был осуществлен на родине разработчиков. В итоге обошлось это китайцам дорого — реализация проекта затянулась почти на десять лет, а стоимость выросла, по разным оценкам, в три-четыре раза.

Достраивали же энергоблоки китайцы практически самостоятельно — по причине неспособности Westinghouse это сделать. Но, во всяком случае, компетенции в КНР получили точно.

В 2013 году началось строительство четырех таких же блоков на двух американских АЭС. Об одной из них было упомянуто выше — там мучения Westinghouse продолжаются, и даже примерных сроков их окончания пока не видно, хотя планировалось запустить в 2016-2017 годах. А вот на другой АЭС (Virgil C. Summer) они закончились: недостроенные энергоблоки демонтируют.

Тут стоит также напомнить, что Westinghouse за последнее десятилетие пережила немало кризисов и банкротств. Кстати, в ходе одного из них американцы мастерски финансово "высушили" японскую Toshiba. Руководству Westinghouse (в основном бывшему, но не суть) сейчас предъявляется множество обвинений (подделка документов, хищения и растраты, коррупция) — дело расследует ФБР. Действующее руководство охотно "жертвует" суммы в рамках сотрудничества с федеральными органами, видимо, надеясь хоть как-то замять скандал.

В общем, и Westinghouse на сегодня — компания с феерической репутацией и уникальным уровнем профессиональных компетенций. А руководство украинского государства ему под стать. Нашли они друг друга недаром.

Можно, кстати, предположить, чем закончится плодотворное сотрудничество столь уважаемых сторон.

Совсем недавно мы писали о том, что спешка с запуском не доведенного до ума Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива и с корпоратизацией государственного "Энергоатома" может быть связана с тем, что в управление или владение украинскими атомными станциями хотят зайти "западные партнеры".