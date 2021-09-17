Зеленский объединился с энергетиками и силовиками против "Северного потока - 2"

Президент Украины Владимир Зеленский объединился с украинскими энергетиками и силовыми структурами для борьбы и "защиты" от "Северного потока - 2". Он уже подписал указ о создании такой рабочей группы.

Речь идёт о создании на Украине рабочей группы, задачей которой станет наработка предложений для нейтрализации рисков от "Северного потока - 2". В состав группы вошли: глава СБУ Иван Баканов, руководитель компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным пресс-службы Зеленского, накануне он подписал указ о создании такой группы и, очевидно, уже ждёт предложений.

Напомним, политолог Александр Вершинин считает, что из-за роста цен на газ в Европе власти Украины столкнутся с серьёзными финансовыми проблемами. "Новый год украинцы встретят в полнейшей нищете", - прогнозирует он.