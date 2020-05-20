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Зеленский об отношениях с Путиным: «Мы должны с ними говорить и договариваться»

20 мая 2020, 20:55  •  81 • Украина

Киеву, хочет он этого или нет, придётся договариваться с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по случаю годовщины его президентства, которая проходит сегодня, 20 мая, в Киеве.

Он отметил, что встреч или звонков с президентом России Владимиром Путиным в каком-либо формате в последнее время не было, поскольку все страны сейчас поглощены выходом из эпидемии коронавируса.

«Встреч с Путиным не было в любом формате, не было звонков. Все из-за коронавируса занимаются своими странами. Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, наших территорий и аннексированного Крыма», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украину поддерживает Европа, и сразу же после окончания эпидемии будет проведена ещё одна встреча в Нормандском формате.

Президент Украины отметил, что Киеву придётся продолжать переговоры с Россией.

«Мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними говорить, должны договариваться. Минский формат — приоритет, но никто не отменяет другой формат. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к прекращению войны», — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский рассказал про достижения за время своего президенства:

«На сегодня у нас было три обмена: политзаключённые, моряки, обычные граждане. Это большая победа. Сейчас говорим с РФ про возможный обмен наших политзаключённых, которые находятся в России или тюрьмах Крыма, после COVID-19. Также мы перезагрузили Минскую группу, добавили статус Минскому процессу, смогли сказать, что люди, которые находятся на заседаниях Минской группы, у них есть российские паспорта, и они не могут там находиться».

По словам Зеленского, сейчас продолжаются консультации с Германией и Францией в рамках нормандского процесса, Украина не оставляет вопрос возвращения людей и «оккупированных» территорий, несмотря на то, что в условиях борьбы с коронавирусом все страны заняты внутренними проблемами.

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