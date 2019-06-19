Зеленский о здании АП: я здесь с ума сойду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в Киеве.

«Детальность переезда вы увидите, я очень этого хочу. Главная для меня проблема — это срок. Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду», — приводит его слова «Украинская правда».

Ранее глава администрации украинского лидера Андрей Богдан рассказал, что в здании администрации президента на Банковой улице могут открыть музей.

Сам Зеленский неоднократно говорил о желании переехать с Банковой, жаловался на неудобное президентское кресло.