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Зеленский о выдвижении в мэры главного "одесского джентльмена": "Любят пописывать, что он кавээнщик"

14 сентября 2020, 03:20  •  22 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выдвижении в мэры Одессы главного "одесского джентльмена" Олега Филимонова. По словам главы государства, СМИ "любят пописывать, что он кавээнщик", а на самом деле это "легендарный" человек.
Ранее стало известно, что партия "Слуга народа", в которой состоит Зеленский, выдвинула в кандидаты на пост мэра Одессы известного комика, бывшего участника команды КВН "Одесские джентльмены" Олега Филимонова.
Зеленский отметил, что Филимонова знают в городе в первую очередь как честного и порядочного человека.
Знают не из-за каких-то уголовных дел, а как честного, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно. И не слово "кавээнщик", потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно, - цитирует президента украинское агентство УНИАН.
Зеленский добавил, что, играя в КВН, Филимонов уже представлял Одессу. И не только на уровне Украины, но и на уровне всех стран СНГ. Он также добавил, что в штабе кандидата есть самые разные люди - бизнесмены, спортсмены и культурные деятели.
Олег Филимонов является известным украинским комиком, музыкантом и шоуменом. Он выступал в команде КВН "Одесские джентльмены", был ведущим передачи "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Сделай мне смешно" и "Смеходром". Кроме того, Филимонов занимался преподавательской деятельностью. Он преподавал английский язык в Одесском государственном университете и был доцентом кафедры романо-германской филологии.

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