Зеленский о выдвижении в мэры главного "одесского джентльмена": "Любят пописывать, что он кавээнщик"

Ранее стало известно, что партия "Слуга народа", в которой состоит Зеленский, выдвинула в кандидаты на пост мэра Одессы известного комика, бывшего участника команды КВН "Одесские джентльмены" Олега Филимонова.

Зеленский отметил, что Филимонова знают в городе в первую очередь как честного и порядочного человека.

Знают не из-за каких-то уголовных дел, а как честного, легендарного человека. Любят пописывать, что он какой-то кавээнщик. Мне кажется, что это звучит очень обидно. И не слово "кавээнщик", потому что тот, кто "служил" в КВН, знает, что это очень сложно, - цитирует президента украинское агентство УНИАН.

Зеленский добавил, что, играя в КВН, Филимонов уже представлял Одессу. И не только на уровне Украины, но и на уровне всех стран СНГ. Он также добавил, что в штабе кандидата есть самые разные люди - бизнесмены, спортсмены и культурные деятели.

Олег Филимонов является известным украинским комиком, музыкантом и шоуменом. Он выступал в команде КВН "Одесские джентльмены", был ведущим передачи "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Сделай мне смешно" и "Смеходром". Кроме того, Филимонов занимался преподавательской деятельностью. Он преподавал английский язык в Одесском государственном университете и был доцентом кафедры романо-германской филологии.