Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
"В России был предотвращён госпереворот": Олигархи и "медведевски...
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "...
Главная / В России

Зеленский о втором президентском сроке: Я подумаю. Если народ поддержит

20 мая 2020, 13:20  •  67 • В России

Устраивая брифинг в парке Мариинского дворца организаторы явно не посмотрели прогноз погоды. Перед пресс-конференцией пошел дождь, замочив стулья, расставленные для журналистов на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед началом всем журналистам выдали маски, перчатки и антисептики. Появившийся Владимир Зеленский напомнил, что прошлый его брифинг длился 14 часов. И выразил надежду, что в этот раз управится быстрее.

О «Байденгейте»

Сенсаций от этого брифинга вряд ли кто-то ждал. Хотя в связи с разразившимся накануне Байденгейтом Зеленский мог бы поведать что-то интересное. Но он демонстративно дистанцировался от обсуждения телефонных разговоров Порошенко и Байдена, по которым офис Генпрокуратуры возбудил дело по статьям «госизмена» и «злоупотребление должностными полномочиями».

- Вы слышали о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров, - дал понять Зеленский. - Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов. Но это не последний звонок, который увидят украинцы. Это могут квалифицировать как госизмену - но это к правоохранителям».

О Донбассе

Аккурат к брифингу главы ЛДНР объявили полную боевую готовность и потребовали от Зеленского прекратить участившиеся обстрелы. Только в ДНР за год Зеленского было убито и ранено больше мирных жителей, чем за тот же период предыдущего года при Порошенко.

- Кучма как руководитель Трехсторонней контактной группы со стороны Украины сегодня срочно созывает заседание ТГК. Действительно Леониду Даниловичу сложно, и сложно каждому участнику, который находится на заседаниях нашей подгруппы в Минске. Очень сложный процесс.

Зеленский рассказал, что Кучма хочет сложить полномочия и предлагает на его место назначить Алексея Резникова, своего первого заместителя. Президент Украины подчеркнул, что с Москвой надо говорить и договариваться, в том числе – об обмене пленными.

- Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий и незаконно аннексированного Крыма, не отпускаем, - поведал Зеленский. - В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате. Сейчас говорим с Россией о возможном обмене после Covid...

При этом, несмотря на то, что Зеленский не раз заявлял, что Минские соглашения себя изжили и некоторые пункты в них надо менять, сегодня он говорит, что надо придерживаться этого документа. правда не для того, чтобы наладить.

- Будем держаться за Минск - с Минском связаны санкции против РФ. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей. Я не хотел бы переходить к плану "В" и "С".

О втором сроке

Журналисты поинтересовались у президента, хватит ли ему одной каденции для того, чтобы осуществить все задуманное.

- Если честно, то нет. Одной не хватит.

Чуть позже его еще раз прямо спросили, пойдет ли он на второй срок.

- Я подумаю, - ответил Зеленский. – Если будет большая поддержка народа Украины, я буду думать.

О переговорах с Путиным

- Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры президента Зеленского и президента Путина, я уверен, что мы должны это делать, - считает глава Украины. - Не отбрасывая Минск, параллельно, отдельным треком. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один, и есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать, когда ты один на один, чтобы сделать уже стопроцентные выводы, и идти уже по другому плану - плану "Б".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
20 мая 2020, 01:20
Поклонская готова вернуться прокурором в Крым
20 мая 2020, 00:20
Как Байден Украиной «рулил»: Опубликованы записи переговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США
20 мая 2020, 01:20
Везучий и хитрый, но этого мало: Итоги первого года Зеленского в цифрах и фактах
19 мая 2020, 22:50
«Ситуация далека ещё от идеальной»: Собянин рассказал об условии для разрешения прогулок в Москве
20 мая 2020, 00:20
На СК России работают 700 экспертов
20 мая 2020, 13:20
В Киеве требуют от НАТО $200 миллиардов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
18 мая 2020, 05:55
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, уверен Аверьянов
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
15 мая 2020, 23:55
Карма евроукра: перекрыли канал в Крым, теперь сами без воды (Руслан Осташко)
13 мая 2020, 20:55
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.