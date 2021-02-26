Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / В мире

Зеленский новым указом не дал главе КС Украины выйти на работу

26 февраля 2021, 21:15  •  45 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от работы главы Конституционного суда ещё на месяц.
С 28 февраля на Украине будет отстранён от должности глава Конституционного суда. Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал указ об отстранении судьи Александра Тупицкого от своих обязанностей сроком на месяц.
Отметим, что в конце декабря Зеленский подписал аналогичный указ. Правда, тогда судью было решено отстранить от работы на два месяца. Сейчас этот срок подходит к концу, и украинский лидер решил его продлить.
При этом ещё в начале февраля отстранение Тупицкого от должности судьи КС оспорили в Верховном суде.
Напомним, что на Украине против главы КС возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту занятия земельного участка в Крыму, а также госизмены. Но сам судья расценивает эту череду дел как давление на него.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 02:00
После Грузии Литва решила «навести порядок» в Поднебесной
26 февраля 2021, 17:35
Экс-президент Украины назвал "реального врага" страны: "Общаться не о чем"
26 февраля 2021, 12:05
За информацию обещали озолотить: ФБР объявило охоту на гражданина России
26 февраля 2021, 06:35
"В XVIII веке уже были диванные эксперты": В Британии обнаружен "захватывающий" мужской справочник
26 февраля 2021, 19:25
Байден озвучил "простую истину" для Украины
26 февраля 2021, 02:00
Президент Эстонии: Все должны говорить по-эстонски
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
21 февраля 2021, 17:30
Волошин: Вопреки заявлениям Киева, Кремль еще даже не начинал работу против Украины
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
20 февраля 2021, 03:55
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.