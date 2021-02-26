Зеленский новым указом не дал главе КС Украины выйти на работу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от работы главы Конституционного суда ещё на месяц.

С 28 февраля на Украине будет отстранён от должности глава Конституционного суда. Президент Незалежной Владимир Зеленский подписал указ об отстранении судьи Александра Тупицкого от своих обязанностей сроком на месяц.

Отметим, что в конце декабря Зеленский подписал аналогичный указ. Правда, тогда судью было решено отстранить от работы на два месяца. Сейчас этот срок подходит к концу, и украинский лидер решил его продлить.

При этом ещё в начале февраля отстранение Тупицкого от должности судьи КС оспорили в Верховном суде.

Напомним, что на Украине против главы КС возбудили несколько уголовных дел, в том числе по факту занятия земельного участка в Крыму, а также госизмены. Но сам судья расценивает эту череду дел как давление на него.

Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование.