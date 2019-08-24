Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме. Президент Украины Владимир Зеленский в своей торжественной речи по случаю празднуемого страной Дня независимости, выйдя на Майдан Незалежности (не путать просто с майданом, для очередного еще не пришло время), говорил 15 минут и – барабанная дробь!!! – ни разу за все это время не упомянул Россию. И даже не произнес привычного для украинского уха, но бессмысленного по логике сочетания звуков «страна-агрессор». То ли дело Порошенко, во время своего президентского срока использовавший каждую, даже эфемерную возможность для упоминаний России. И ни тебе демонстрации российских паспортов, ни доставания осколков от украинской же мины с объяснением, что когда-то она была российским «Градом».

Нет, конечно, в речи Зеленского присутствовал традиционный для Незалежной набор дежурных заклинаний, которые вкладываются в мозг каждого свидомого патриота для поддержания накала страсти в любви к своей стране – тут вам и крещение Киевской Руси, и освоение Украиной космоса Сергеем Королевым. Среди знаменательных событий становления украинской государственности Зеленский почему-то отметил бразильский сериал «Богатые тоже плачут», первые пейджеры на Украине, очереди в «Макдоналдс» (российские либералы, кстати, тоже любят вспомнить божественный вкус бутерброда из «страны величайшей демократии» как веху в истории России), победу Русланы на «Евровидении» и даже падение венка на Виктора Януковича. Но ни победе в Великой Отечественной, ни построению мощнейшей индустрии в советский период истории места не нашлось. Как и многому другому. К счастью, обошлось и без упоминаний выкапывания Черного моря силами древних укров, украино-персидских войн (с ясно каким исходом!) и прочего бреда. Но – главное, куда-то из речи главы Украины совсем исчезли слова «Москва», «Россия» и т.д.

Просто зрада какая-то…

Зато представители украинского совсем уж неадекватного местного политикума с лихвой восполнили это упущение главы государства. Так, например, Владимир Омелян заявил, что Европа тогда станет единой, когда над Владивостоком поднимут флаг Украины. Понятно, что когда главный комик и шоумен страны стал президентом, кто-то должен заполнить оставленный им на сцене вакуум. Но зачем же так неадекватно? Впрочем, тот же Омелян ранее уже заявлял, что Украина дойдет до Москвы на танках. Сразу, как только прекратит сообщение с Россией и закроет свои границы. И после того, как построит гиперлуп Жмеринка-Бердичев. А еще с разной периодичностью украинские главные военачальники обещали поднять украинский флаг и провести военный парад ВСУ в Севастополе. Что случилось? Произошла смена вектора? Или Севастополь стал неинтересен? Или завоевание Владивостока произойдет путем использования переброски ВСУ по космическому гиперлупу, с использованием в качестве стартовой площадки космодрома, замаскированного под баржу с кавунами, совершившую исторический, практически кругосветный переход из Херсона в Киев? А Севастополь для этого десантирования с помощью новых украинских супертехнологий будущего слишком близко, и можно промахнуться?

Еще одна, в буквальном смысле, «сбитая летчица» Надежда Савченко «прозрела» и объявила, что «началась украинизация России». Как следует из ее объяснений, этот процесс вызван тем, что на российском ТВ стали показывать украинских политиков и политологов, и они даже говорят на украинской мове, а не на русском языке. Мол, это привело к тому, что Украина стала ближе российскому населению, а сознание россиян начало украинизироваться.

По такой логике, конечно, можно сказать, что если, к примеру, москвичи ходят в зоопарк, а это одно из любимейших мест у городской ребятни, то сознание москвичей и гостей столицы начало шимпанзироваться, макакизироваться и даже жироафизироваться и крокодилозироваться. Впрочем, животные-то здесь чем виноваты?

Так что же кроется за внезапным неупоминанием России Зеленским в такой торжественный момент для мобилизации нации в очередной раз? Просто желание «не надо о грустном»? Или это симптом «выздоровления», начало критического взгляда на себя, принятие собственной ответственности за свои деяния и первый шаг на пути к здравой политике страны? Если первое, во что не верится, то вскоре глава государства вернется к привычной украинской риторике последних лет. Ну, а если вдруг второе – то вскоре и представители партии «мечтателей-реваншистов» начнут мриять о чем-нибудь более реальном. О запуске остановленных в стране заводов, например, а не о подъеме блакитно-жовтового полотнища над Владивостоком.