Зеленский нелепо оправдался за блокировку трех украинских телеканалов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому явно не нравится тот хейт, который на него обрушился после решения заблокировать три украинских телеканала. Каналы ведь не простые, а оппозиционные, что только усугубляет ситуацию. Зеленского сейчас и в цензуре обвиняют, и в нарушении свободы слова, и в пустословии (в первые месяцы своего президентства он обещал, что никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы). Впрочем, все заслуженно.Естественно, на такой волне хейта за свои действия приходится оправдываться, что он в очередной раз попытался сделать, опубликовав видео в своем телеграм-канале. В видео он говорит о том, что сам на телевидении проработал больше 20 лет, что сам неоднократно сталкивался с цензурой на свои сериалы и фильмы, что ему запрещали концерты и шутки, и что он сам ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова. И, в связи с этим, он задает вопрос, не кажется ли нам, что, если уж он принял такое решение, то это значит, что на это «были весомые, железобетонные причины»?Отвечая на вопрос – нет, не кажется. Он сейчас, так сказать, играет за другую команду, которой позволено гораздо больше, чем шутить шутейки, и этим президент Украины активно пользуется. С другой стороны всегда открывается другой вид, так что ничего удивительного в том, что Зеленский теперь борется против свободы слова, а не за нее, нет.А уж если есть какие-то «железобетонные» причины на закрытие оппозиционных телеканалов, то стоило их назвать, а не давать им красивый эпитет. Но, как все мы понимаем, никаких «железобетонных» причин там нет, просто кому-то не нравится, что у оппозиции был громкий голос.