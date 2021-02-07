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Зеленский нелепо оправдался за блокировку трех украинских телеканалов

07 февраля 2021, 18:40  •  231 • Украина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому явно не нравится тот хейт, который на него обрушился после решения заблокировать три украинских телеканала. Каналы ведь не простые, а оппозиционные, что только усугубляет ситуацию. Зеленского сейчас и в цензуре обвиняют, и в нарушении свободы слова, и в пустословии (в первые месяцы своего президентства он обещал, что никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы). Впрочем, все заслуженно.

Естественно, на такой волне хейта за свои действия приходится оправдываться, что он в очередной раз попытался сделать, опубликовав видео в своем телеграм-канале. В видео он говорит о том, что сам на телевидении проработал больше 20 лет, что сам неоднократно сталкивался с цензурой на свои сериалы и фильмы, что ему запрещали концерты и шутки, и что он сам ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова. И, в связи с этим, он задает вопрос, не кажется ли нам, что, если уж он принял такое решение, то это значит, что на это «были весомые, железобетонные причины»?

Отвечая на вопрос – нет, не кажется. Он сейчас, так сказать, играет за другую команду, которой позволено гораздо больше, чем шутить шутейки, и этим президент Украины активно пользуется. С другой стороны всегда открывается другой вид, так что ничего удивительного в том, что Зеленский теперь борется против свободы слова, а не за нее, нет.

А уж если есть какие-то «железобетонные» причины на закрытие оппозиционных телеканалов, то стоило их назвать, а не давать им красивый эпитет. Но, как все мы понимаем, никаких «железобетонных» причин там нет, просто кому-то не нравится, что у оппозиции был громкий голос.

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