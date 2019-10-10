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Зеленский не знает, сколько уйдет на урегулирование в Донбассе, но рассчитывает на год
10 октября 2019, 21:54 • 80 • Украина
КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не знает, сколько понадобится времени на урегулирование конфликта в Донбассе, но надеется, что на это уйдет не более года.
"Я верю, что есть такая возможность, - сказал он в ходе так называемого пресс-марафона в Киеве. - Может быть, я верю в это ошибочно, но я хочу попробовать и не могу сказать, сколько мне понадобится времени".
"Мне кажется, что в целом, с того момента, как мы начали работать новой группой в минском процессе, больше года мы потерять не можем, - продолжал он. - Но я не знаю, как будут развиваться события дальше. Я пока еще не встречался со всеми лидерами "нормандской четверки" за круглым столом".
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