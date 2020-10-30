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Зеленский не желает отдавать Ахметову Донбасс

30 октября 2020, 16:50  •  153 • Украина

Назначение Алексея Арестовича спикером Трёхсторонней контактной группы — сигнал бывшему регионалу Борису Колесникову, что Офис президента не отдаст Ахметову «донбасский кейс». Об этом информирует ТГ-канал «Анонимус».

«Владимир Зеленский уступил Ринату Ахметову ценные для него Запорожье, Мариуполь и даже свой родной Кривой Рог, но не готов отдавать мир на Донбассе, а потом – и весь регион. Президента напрягает, что Ахметов системно работает по Донбассу в двух пластах — видимом и невидимом. В оба вкладывается значительный ресурс», - написал «Анонимус».

По его данным, в публичной плоскости работают бывший советник президента в СНБО и инициатор «Общенациональной платформы примирения и согласия» Сергей Сивохо и сотрудники общественной организации «Ответственные граждане», которая действовала в Донецке до начала 2016 года при негласной поддержке фонда Ахметова. В ее состав входят журналисты Энрике Менендес и Ольга Коссе, волонтерка Марина Черенкова (освобождена из плена ДНР), братья Шибаловы. Сейчас эта группа содержится на финансы партнера Ахметова - Бориса Колесникова. Они совмещают благотворительную деятельность на прифронтовых территориях с избирательной кампанией людей Колесникова на местных выборах. Был еще проект «донецкого землячества» с экс-депутатами Татьяной Бахтеевой и Владимиром Ландиком, но он закрыт как нежизнеспособный.

Что касается непубличного аспекта, то здесь продолжает работать народный депутат Максим Ткаченко («Концерт-Квартал»), который фактически был продюсером поездки коллег от «Слуги народа» на Донбасс, а также журналисты-дончане, которые зашли в ТКГ: Сергей Гармаш и Денис Казанский. Формально они не связаны с «ахметовскими», но сотрудничают с олигархом.

Алексея Арестовича в ОП сначала рассматривали как привлеченного блогера. С приходом на Банковую политтехнолога Михаила Подоляка, помимо темников и телеграмм-каналов, появились Зе-боты — зеркальное отражение порохоботов. Однако, по слухам, «военспец» Арестович в последнее время оседлал «жирный азербайджанский проект» — по войне в Карабахе. И халтура в Офисе Зеленского его не заинтересовала. Тогда ему и предложили стать спикером переговорной группы, мотивируя это тем, что «война на Донбассе будет длиться дольше, чем в Карабахе».

Формально назначение спикера ТКГ связано с тем, что с уходом Леонида Кучмы, ушла и пресс-секретарь группы Дарья Олифер: эта должность оставалась вакантна. Но практически функции спикера выполняли Гармаш и Казанский: как-никак, журналисты. Назначением Арестовича их обесценивают. Это также сигнал Борису Колесникову, что его людей будут блокировать и дальше, не допуская в ТКГ, и не позволяя Ахметову монополизировать тему Донбасса.

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