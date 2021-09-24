Зеленский не заметил флага Мальдив у себя за спиной на встрече в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский не заметил флага Мальдив у себя за спиной на встрече с председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Необычный казус произошёл во время поездки украинского лидера в Нью-Йорк. Журналисты обратили внимание, что на снимке, сделанном во время встречи Зеленского и Шахида, за спиной президента Украины висит флаг Мальдив. Председатель ГА ООН в свою очередь смог избежать неловкой ситуации - за его спиной повесили флаг Организации Объединённых наций. Примечательно, что Зеленский не заметил отсутствие украинского флага и продолжил переговоры, как ни в чём не бывало.

На эту ситуацию уже обратил внимание депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница,

- пишет он в Telegram.



Скриншот:Telegram/Ренат Кузьмин Скриншот:Telegram/Ренат Кузьмин

Ирония заключается ещё и в том, что предшественник Зеленского Пётр Порошенко очень любил Мальдивы и каждый раз ездил на островное государство во время своих отпусков. Одна из таких поездок стала причиной громкого скандала. Местные СМИ сообщили, что глава государства, будучи одним из богатейших людей на Украине, отдыхал на Мальдивах за государственный счёт. Поездка Порошенко и его семьи на курорт обошлась государству в 500 тыс. долларов. По нынешнему курсу - это 36,4 млн рублей.