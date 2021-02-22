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Зеленский не выполнил требований МВФ, но попросил денег: "Это непросто"

22 февраля 2021, 14:35  •  129 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами признался, что требования Международного валютного фонда (МВФ) не выполнены, но эти деньги в Киеве ждут. "Это непросто", - отметил он.
По словам Зеленского, программа МВФ по Украине не выполнена полностью: например, не принят закон о Высшем совете правосудия и ряд других обязательств Киева. Однако на Украине рассчитывают на эти деньги.
"Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать", - пожаловался он журналистам, отметив, что "это непросто".
При этом он предупредил, что в Киеве рассчитывают на эти деньги.
"Я уверен в этом", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шанс получить эти деньги до конца года.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что дружба с МВФ обернулась для Зеленского большой "зрадой". В Офисе президента обвинили фонд в том, что он крупно подставил главу государства перед его поездкой в ОАЭ. По его словам, незадолго до поездки Зеленского в Объединённые Арабские Эмираты, где политик планировал рекламировать украинский рынок для арабских инвесторов, МВФ сообщил о завершении своей миссии на Украине. Таким образом, фонд создал негативный фон, который мог отпугнуть потенциальных инвесторов.
При этом Милованов подчеркнул, что у Киева с МВФ была договорённость. Фонд должен был согласовывать с Банковой все свои пресс-релизы, касающиеся украинской миссии. Но он этого не сделал.

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