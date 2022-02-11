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Зеленский не стал скрывать своей благодарности НАТО
11 февраля 2022, 02:05 • 87 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провёл телефонные переговоры с главой Североатлантического альянса.
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил о разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Зеленского, они обсуждали угрозу со стороны России.
Сам Зеленский в своём сообщении уточнил, что речь шла о дипломатических усилиях, предпринимаемых Киевом и альянсом в свете "угрозы". "Благодарен за позицию членов Североатлантического союза в отношении необходимости деэскалации", - добавил украинский президент.
Он также уточнил, что вместе со Столтенбергом поднимался вопрос по участию Украины в Мадридском саммите НАТО, который пройдёт в июне.
Напомним, что по нынешним украинским законам страна отказалась от внеблокового статуса. Два года назад в Незалежной внесли изменения в основной закон страны, закрепив курс в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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