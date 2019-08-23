Зеленский не сдержался в вопросе обмена между Украиной и Россией: "Дайте мне выполнить свою работу"

Последние дни в медийном пространстве активно обсуждается вопрос обмена между Украиной и Россией удерживаемых лиц. Об этом журналисты и той и другой страны активно интересуются у представителей власти. Пока в Кремле напоминают об "осторожном оптимизме", в Киеве, кажется, начинают нервничать.

Так президент Украины Владимир Зеленский не сдержал себя в руках, говоря об обмене между странами и даже специально обратился к СМИ.

"Пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца, - высказался глава государства. - Дайте мне выполнить свою работу".