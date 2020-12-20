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Зеленский не понимает желания украинцев использовать вакцину из России

20 декабря 2020, 05:45  •  101 • Украина
Киев, 19 декабря. Зеленский считает невозможным объяснить своим согражданам, почему нельзя использовать российскую вакцины, если западные страны не предоставляют свои.
Украинский лидер уверен, что на фоне разговоров о желании украинцев использовать "Спутник V" может развернуться "информационная война".
Он также выразил сожаление в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете экспорта вакцины. До этого события Украина вела почти договорилась с западными производителями лекарства от коронавируса об ускоренных поставках, но теперь вынуждена ограничиться небольшой партией, которую получит позже ожидаемых ранее сроков.
Ранее украинским минздравом озвучивались сроки поставки вакцины от COVID-19 компании COVAX. Ожидалось, что Украина получит их в первом полугодии 2021 года.
 
 
Автор: Геннадий Плюшкин

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