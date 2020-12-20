|
Зеленский не понимает желания украинцев использовать вакцину из России
20 декабря 2020, 05:45 • 101 • Украина
Киев, 19 декабря. Зеленский считает невозможным объяснить своим согражданам, почему нельзя использовать российскую вакцины, если западные страны не предоставляют свои.
Украинский лидер уверен, что на фоне разговоров о желании украинцев использовать "Спутник V" может развернуться "информационная война".
Он также выразил сожаление в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете экспорта вакцины. До этого события Украина вела почти договорилась с западными производителями лекарства от коронавируса об ускоренных поставках, но теперь вынуждена ограничиться небольшой партией, которую получит позже ожидаемых ранее сроков.
Ранее украинским минздравом озвучивались сроки поставки вакцины от COVID-19 компании COVAX. Ожидалось, что Украина получит их в первом полугодии 2021 года.
Автор: Геннадий Плюшкин
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 декабря 2020, 04:45
|
18 декабря 2020, 07:00
|
19 декабря 2020, 04:05
|
15 декабря 2020, 01:05
|
14 декабря 2020, 00:20
|
13 декабря 2020, 13:20
|
13 декабря 2020, 05:05