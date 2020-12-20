Зеленский не понимает желания украинцев использовать вакцину из России

Киев, 19 декабря. Зеленский считает невозможным объяснить своим согражданам, почему нельзя использовать российскую вакцины, если западные страны не предоставляют свои.

Украинский лидер уверен, что на фоне разговоров о желании украинцев использовать "Спутник V" может развернуться "информационная война".

Он также выразил сожаление в связи с указом президента США Дональда Трампа о запрете экспорта вакцины. До этого события Украина вела почти договорилась с западными производителями лекарства от коронавируса об ускоренных поставках, но теперь вынуждена ограничиться небольшой партией, которую получит позже ожидаемых ранее сроков.

Ранее украинским минздравом озвучивались сроки поставки вакцины от COVID-19 компании COVAX. Ожидалось, что Украина получит их в первом полугодии 2021 года.