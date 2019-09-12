Зеленский не планирует встречаться с Путиным до встречи "нормандской четверки"

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украина готовится к встрече в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) и разрабатывает план выполнения минских соглашений с четкими сроками. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских договоренностей с четкими сроками", - сообщил украинский лидер, однако не стал вдаваться в детали. Он подчеркнул, что такая работа идет в рамках подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки", дата которой пока неизвестна.

"Сейчас мы даты не имеем", - пояснил он, добавив, что Киев настаивает на том, чтобы эта встреча состоялась в сентябре. "Для меня окончание войны и возвращение мира - это приоритетное задание", - пояснил такую поспешность Зеленский.

Он добавил, что в рамках встречи лидеров "четверки" "будут обсуждаться все пункты минских договоренностей", а также "формула Штайнмайера", которую Зеленский назвал "одним из самых сложных вопросов". При этом глава государства подчеркнул, что Киев на будущих переговорах "будет бороться, чтобы защитить каждую каплю украинских интересов", и выразил надежду на то, что они закончатся позитивно.

"Я верю, что на этой встрече мы сможем решить много ключевых сложных элементов минских соглашений", - сказал он. Отдельно Зеленский отметил, что до саммита "четверки" он не планирует встречаться с Владимиром Путиным. "Я думаю, что это (саммит в "нормандском формате" - прим. ТАСС) будет самым ближайшим контактом с президентом России", - отметил он.

8 сентября президент России Владимир Путин, общаясь с французским коллегой Эмманюэлем Макроном о перспективе совместной работы в рамках нормандского формата, отметил целесообразность тщательной подготовки очередного саммита. В данном контексте было обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Формула урегулирования конфликта в Донбассе, предложенная в конце 2015 года Франком-Вальтером Штайнмайером, который занимал тогда пост главы МИД Германии, предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине. В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров "четверки" может состояться примерно через две недели.