Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Президент Филиппин посетит Россию в октябре
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Зеленский назвал сверхсложной операцию по обмену с Россией
"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террорист...
Главная / Украина

Зеленский не планирует встречаться с Путиным до встречи "нормандской четверки"

12 сентября 2019, 21:09  •  47 • Украина

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Украина готовится к встрече в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) и разрабатывает план выполнения минских соглашений с четкими сроками. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских договоренностей с четкими сроками", - сообщил украинский лидер, однако не стал вдаваться в детали. Он подчеркнул, что такая работа идет в рамках подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки", дата которой пока неизвестна.

"Сейчас мы даты не имеем", - пояснил он, добавив, что Киев настаивает на том, чтобы эта встреча состоялась в сентябре. "Для меня окончание войны и возвращение мира - это приоритетное задание", - пояснил такую поспешность Зеленский.

Он добавил, что в рамках встречи лидеров "четверки" "будут обсуждаться все пункты минских договоренностей", а также "формула Штайнмайера", которую Зеленский назвал "одним из самых сложных вопросов". При этом глава государства подчеркнул, что Киев на будущих переговорах "будет бороться, чтобы защитить каждую каплю украинских интересов", и выразил надежду на то, что они закончатся позитивно.

"Я верю, что на этой встрече мы сможем решить много ключевых сложных элементов минских соглашений", - сказал он. Отдельно Зеленский отметил, что до саммита "четверки" он не планирует встречаться с Владимиром Путиным. "Я думаю, что это (саммит в "нормандском формате" - прим. ТАСС) будет самым ближайшим контактом с президентом России", - отметил он.

8 сентября президент России Владимир Путин, общаясь с французским коллегой Эмманюэлем Макроном о перспективе совместной работы в рамках нормандского формата, отметил целесообразность тщательной подготовки очередного саммита. В данном контексте было обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Формула урегулирования конфликта в Донбассе, предложенная в конце 2015 года Франком-Вальтером Штайнмайером, который занимал тогда пост главы МИД Германии, предполагает введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине. В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров "четверки" может состояться примерно через две недели.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 13:09
Вышинский намерен вернуться в Киев для участия в заседании суда
12 сентября 2019, 09:54
На Украине возбудили дело после пожара на арсенале в Винницкой области
12 сентября 2019, 16:24
Зеленский назвал сверхсложной операцию по обмену с Россией
12 сентября 2019, 19:39
Зеленский заявил о подготовке карты реализации Минских соглашений
12 сентября 2019, 13:09
«Пытается шантажировать Россию»: «Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
12 сентября 2019, 16:24
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, поче...
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве...
12 сентября 2019, 06:54
Заключили "мировую": Учёный-миллиардер из России, попавший в "кремлёвс...
12 сентября 2019, 03:39
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских я...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
10 сентября 2019, 02:54
Почему Украина выдала России «ценного свидетеля» по сбитому малайзийскому боингу
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
11 сентября 2019, 04:54
"И над каждым ценник": Кличко среди лидеров "цветных революций" на вечеринке в Германии удивил народ
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать Вайкуле из-за русского языка
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.