Зеленский не перестал быть «хромой уткой»: сериал «Репрессии СНБО» заканчивается – эксперт

Падение рейтингов заставило президента Украины Владимира Зеленского запустить «сериал» заседаний СНБО, на которых принимаются решения о репрессиях против оппонентов, чтобы демонстрировать чиновникам «сильную руку», но те уже устают от такого «сериала».Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырев.«Это можно назвать информационным сериалом. Сериальная логика близка действующей власти по понятным причинам. Цель этого сериала – одна. Начался этот сериал тогда, когда у Зеленского рейтинг опустился до 20%. На фоне падающего рейтинга у любого политика появляется угроза, что вертикаль власти сочтет его «хромой уткой» и просто перестанет выполнять его указания.И чтобы не допустить этого расшатывания госаппарата и превращения в «хромую утку», Зеленский и его соратники инициировали процесс заседаний СНБО и показали на этих заседаниях то, что принято называть «сильной рукой». Это делается для того, чтобы показать всем чиновникам, что силовой инструментарий у президента в полном подчинении и он может в любой момент его задействовать в отношении любого человека, любого политика, любого чиновника. Первой «под нож» пошла т.н. антизападная оппозиция – ОПЗЖ, «Партия Шария», – отметил Богатырев.По его словам, у такой политики есть риски.«Во-первых, чиновники начинают уставать от «информационного сериала», который для них крутят. Это значит, что нужно не сбавлять накал. Старт был дан серьезный – санкции против Медведчука. Теперь каждую неделю Офису президента и СНБО приходится проводить все новые и новые заседания СНБО и постоянно вводить на них какие-то политические санкции.Но проблема в том, что оппоненты закончились. Что дальше? Глушить всякую мелочь вроде журналистов и политических комментаторов? Это не произведет на госаппарат никакого впечатления. Крупной «рыбы», которую можно было бы «заглушить» безболезненно, уже не осталось. На Порошенко власть прыгать не будет – у него есть гарантии безопасности от американцев. На прозападных грантоедов типа партии «Голос» тоже не будут прыгать. Кого еще защемить – непонятно.Поэтому вся эта эпопея с управлением страной с помощью СНБО и демонстрации сильной руки продлится недолго, может, максимум полгода. Больше это растягивать будет невозможно. Посмотрите – уже сейчас пошли санкции против каких-то российских компаний вне зоны досягаемости украинского правосудия, против бывших регионалов. Вытащили эти Харьковские соглашения, о которых уже все забыли.Сериал себя изживает. По итогу президент может все-таки стать «хромой уткой», ну, на полгода или на год позже, чем это могло случиться. Это не так важно», – сказал Даниил Богатырев.