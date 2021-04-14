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Зеленский не отвечает Санду после инцидента в Кишеневе
14 апреля 2021, 13:00 • 179 • Политика
Глава Молдавии пожаловалась на украинского президента в интервью
Майя Санду хотела обсудить инцидент с похищением украинского судьи Николая Чауса с командой Владимира Зеленского. Однако попытки оказались безуспешными.
Она рассказала в интервью изданию Cotidianul, что у Молдавии очень много вопросов к украинской стороне. Особенно учитывая распространившиеся слухи о том, что к похищению Чауса могли быть причастны украинские спецслужбы.
Однако вопросы, которые Санду хочет задать Зеленскому, похоже, пока останутся без ответов, поскольку лидер Незалежной находится в командировке. Более того, в следственных органах Украины любые запросы о похищении Чауса также игнорируются.
Напомним, что 5 апреля украинского судью Чауса, который подозревается во взяточничестве, походили в Кишеневе и вывезли обратно на Украину. Глава Молдавии попросила местный МВД разобраться в случившемся, сообщает РИА "Новости".
Пока правоохранительным органам удалось найти автомобиль похитителей, установить личности некоторых из них. При этом злоумышленники вели переписку на украинском языке.
В результате инцидента Майя Санду хотела предложить своему украинскому коллеге провести диалог на уровне лидеров государств, однако запрос Зеленскому пока не был рассмотрен.
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