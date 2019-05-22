Зеленский не готов жертвовать рейтингами ради мира на Донбассе

Президентская речь Владимира Зеленского прошибла многих украинцев на слезу. Мол, готов распрощаться со своей популярностью, лишь бы на Донбасе не свистели осколки мин. Не спешите обольщаться. Брать на себя ответственность глава незалежной ой как боится. Зеленский собирается вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией по Донецку и Луганску. Так Владимир Александрович прикроется щитом из «народного голосования» от упреков со всех политический сторон. Пошел на переговоры с Путиным? Это не я, это люди попросили! Солдатики продолжают гибнуть на донбасской земле? Это же украинцы захотели войны до последней капли крови.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

- Переговоры с Россией — это один из важнейших вопросов, раскалывающий Украину. И всю ответственность за решение президент хочет перевалить на плечи народа. Хотя его избирают, чтобы он как раз решал сложнейшие задачи, - рассказал «КП» публицист Анатолий Вассерман. - По Конституции Украины у Зеленского хватает полномочий, чтобы самому решить — говорить с Москвой или нет. Но конфликт на Донбассе невозможно остановить без переговоров с Россией. У Зеленского есть шанс повторить судьбу Порошенко и забуксовать в бесконечной войне.

Ага, вот так Зеленский не дорожит заоблачными рейтингами...

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