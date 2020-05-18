Зеленский не досидит свой срок — Портнов

Юрист Андрей Портнов считает, что президента Украины Владимира Зеленского ожидают досрочные выборы.Ранее Портнов в своем Telegram-канале написал, что раз Зеленский окончательно противопоставил себя тем, кто его выбирал, то его политический путь предопределен и можно ожидать досрочных президентских выборов.«Если ты перестал ориентироваться на тех, кто дал тебе власть — а это 74% избирателей, — и движешься в обратном направлении, то это лишь вопрос времени, когда эти 74% разочаруются… Сейчас оно (доверие избирателей. — Ред.) еще держится за счет рейтинга страха и за счет того, что именно президент каждый день формирует новости. Он хедлайнер новостей по коронавирусу. И это заслуживает уважения… Но разве этого достаточно?.. Ничего не происходит. Это означает, что они могут не досидеть», — сказал юрист.По его мнению, резкое изменение идеологического курса с заявленного на выборах на нынешний могло бы остаться незамеченным, если бы совпало с экономическими успехами и повышением зарплат. Но оно совпало с падением экономики, резким ухудшением жизни граждан и кризисом, что лишь усугубило ситуацию, отметил Портнов.Он также напомнил, что остаются невыполненными обещания по Минским соглашениям и ситуации в Донбассе.