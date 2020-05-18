|
Зеленский не досидит свой срок — Портнов
18 мая 2020, 19:55 • 142 • Украина
Юрист Андрей Портнов считает, что президента Украины Владимира Зеленского ожидают досрочные выборы.
Ранее Портнов в своем Telegram-канале написал, что раз Зеленский окончательно противопоставил себя тем, кто его выбирал, то его политический путь предопределен и можно ожидать досрочных президентских выборов.
«Если ты перестал ориентироваться на тех, кто дал тебе власть — а это 74% избирателей, — и движешься в обратном направлении, то это лишь вопрос времени, когда эти 74% разочаруются… Сейчас оно (доверие избирателей. — Ред.) еще держится за счет рейтинга страха и за счет того, что именно президент каждый день формирует новости. Он хедлайнер новостей по коронавирусу. И это заслуживает уважения… Но разве этого достаточно?.. Ничего не происходит. Это означает, что они могут не досидеть», — сказал юрист.
По его мнению, резкое изменение идеологического курса с заявленного на выборах на нынешний могло бы остаться незамеченным, если бы совпало с экономическими успехами и повышением зарплат. Но оно совпало с падением экономики, резким ухудшением жизни граждан и кризисом, что лишь усугубило ситуацию, отметил Портнов.
Он также напомнил, что остаются невыполненными обещания по Минским соглашениям и ситуации в Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2020, 14:55
|
15 мая 2020, 07:55
|
14 мая 2020, 14:20
|
14 мая 2020, 17:55
|
17 мая 2020, 23:55
|
13 мая 2020, 01:55
|
13 мая 2020, 09:55