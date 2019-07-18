Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Камикадзе ковыряет в носу и разоблачает рашку (Smile Face)
Путин — о восстановлении отношений с Украиной: В этом мы будем сотрудничать с лю...
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
Загадка "исчезнувшего" танкера ОАЭ раскрыта: Иран показал на видео зах...
Главная / Политика

Зеленский не дает Кличко смотреть "сегодня в завтрашний день": Мэру Киева предъявили ультиматум

18 июля 2019, 21:39  •  41 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предъявил мэру Киева Виталию Кличко ультиматум, потребовав навести порядок в городе "за пару месяцев". В противном случае политику, который известен по своей фразе про “сегодня в завтрашний день не все могут смотреть", грозит увольнение.
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщают украинские СМИ.
Сейчас Кличко совмещает функции градоначальника и председателя городской администрации. Это не нравится президенту, который намерен урезать полномочия главы Киева.
Впрочем, глава офиса главы государства Андрей Богдан намекнул на пересмотр планов, если мэр докажет свою эффективность. Как передает телеканал 360, политику дали пару месяцев на то, что привести в порядок все дела, продемонстрировать позитивные результаты работы и избавиться от депутатов-коррупционеров.
В ответ Виталий Кличко обвинил команду Зеленского в том, что та якобы использует методы экс-президента Виктора Януковича и пытается лишить Киев самоуправления, сделав должность мэра декоративной. Однако глава государства парировал атаку, пообещав лично проинформировать экс-спортсмена в случае принятия решения об увольнении последнего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 22:54
107 на 19: Луганск и Киев договорились об обмене пленными
18 июля 2019, 18:24
Обещавший писать русским в вино глава "Рустави 2" вот-вот лишится работы: "Не возьмут даже журналистом"
18 июля 2019, 15:09
В Госдуме ответили на заявление Зеленского об условиях диалога с Россией
18 июля 2019, 13:09
Песков назвал понятным и обоснованным решение Путина о гражданстве для жителей Украины
18 июля 2019, 08:39
"Без России мы не достигнем мира": Глава МИД ФРГ призвал Европу к диалогу с Москвой
18 июля 2019, 11:54
Вместо выхода из ядерной сделки Тегеран будет варьировать уровень ее выполнения – МИД Ирана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.