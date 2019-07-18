Зеленский не дает Кличко смотреть "сегодня в завтрашний день": Мэру Киева предъявили ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в конфликт с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сейчас Кличко совмещает функции градоначальника и председателя городской администрации. Это не нравится президенту, который намерен урезать полномочия главы Киева.

Впрочем, глава офиса главы государства Андрей Богдан намекнул на пересмотр планов, если мэр докажет свою эффективность. Как передает телеканал 360, политику дали пару месяцев на то, что привести в порядок все дела, продемонстрировать позитивные результаты работы и избавиться от депутатов-коррупционеров.

В ответ Виталий Кличко обвинил команду Зеленского в том, что та якобы использует методы экс-президента Виктора Януковича и пытается лишить Киев самоуправления, сделав должность мэра декоративной. Однако глава государства парировал атаку, пообещав лично проинформировать экс-спортсмена в случае принятия решения об увольнении последнего.