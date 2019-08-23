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Зеленский назвал жёсткой позицию Киева по «возвращению» Крыма
23 августа 2019, 12:09 • 128 • Украина
Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с представителями ветеранских и волонтёрских организаций.
globallookpress.com
«Естественно, у нас жёсткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — приводит ТАСС его слова.
Как указал президент, в украинском парламенте находятся несколько законопроектов по Крыму, которые требуют изучения.
Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Киев разработать план постепенного признания Крыма в составе России.
В середине августа в офисе Зеленского призывали разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».
Как отмечал Зеленеский, он уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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