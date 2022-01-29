Зеленский назвал возобновление "нормандского формата" шагом ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях рассказал о переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Была затронута тема возобновления "нормандского формата". Зеленский назвал это шагом ради мира.

Переговоры президентов состоялись по телефону. Зеленский назвал своего собеседника другом и надёжным партнёром Украины.

"Мы рады возобновлению работы "нормандского формата". Это один из шагов ради мира", - написал президент Украины на своей странице в Instagram.

По его словам, для диалога сейчас достаточно благоприятный климат, поэтому необходимо проводить переговоры и встречи. Зеленский добавил, что вероятность дальнейшей эскалации в Донбассе уменьшается, так как "продолжаются дипломатические усилия".

В 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых - мирные жители.

В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции встретились в Минске в рамках "нормандского формата". Они подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Это план урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём. Состоялось уже пять раундов переговоров "нормандской четвёрки", однако Киев до сих пор не выполнил обязательства, взятые на себя в рамках минских договорённостей.