Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хотят помахаться в Сибири? Удачи!": Идею американца напасть на Россию...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
Главная / Политика

Зеленский назвал возобновление "нормандского формата" шагом ради мира

29 января 2022, 02:35  •  68 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях рассказал о переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Была затронута тема возобновления "нормандского формата". Зеленский назвал это шагом ради мира.
Переговоры президентов состоялись по телефону. Зеленский назвал своего собеседника другом и надёжным партнёром Украины.
"Мы рады возобновлению работы "нормандского формата". Это один из шагов ради мира", - написал президент Украины на своей странице в Instagram.
По его словам, для диалога сейчас достаточно благоприятный климат, поэтому необходимо проводить переговоры и встречи. Зеленский добавил, что вероятность дальнейшей эскалации в Донбассе уменьшается, так как "продолжаются дипломатические усилия".
В 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций, вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых - мирные жители.
В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции встретились в Минске в рамках "нормандского формата". Они подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Это план урегулирования ситуации в Донбассе мирным путём. Состоялось уже пять раундов переговоров "нормандской четвёрки", однако Киев до сих пор не выполнил обязательства, взятые на себя в рамках минских договорённостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



68
Источник
Похожие новости
28 января 2022, 22:30
Русские добровольцы едут спасать Донбасс
29 января 2022, 00:15
Яков Кедми за минуту объяснил, почему соседи России продались США
28 января 2022, 22:30
Пентагон ожидает провокаций от России: Войска в готовности к переброске в Европу
29 января 2022, 00:15
Дети мигрантов пинали маленькую девочку. Но защитить требуют их самих
28 января 2022, 22:30
В Госдуме просят МИД России содействовать амнистии Тайчибекова: Вступался за русских в Казахстане
29 января 2022, 00:50
Авиация НАТО утюжит линию фронта с Донбассом. В ожидании приказа?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
24 января 2022, 10:35
Все города построили русские: Казахам бросили вызов
24 января 2022, 15:50
Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ
25 января 2022, 22:10
Простая украинка с карабином Z15? Захарова разоблачила фейк британской The Times
24 января 2022, 10:35
Лавров устал. Это приговор
28 января 2022, 01:30
Переговорам конец? Нуланд готовится к военному ответу России
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.