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Зеленский назвал визит Блинкена в Киев «сигналом для северного соседа»

06 мая 2021, 16:50  •  191 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киеве, отметил, что этот визит очень важен для украинского народа, независимости и суверенитета Украины.

При этом Зеленский заявил, что украинский народ знает о поддержке США, а поэтому важно, что этот визит является еще и «сигналом для нашего северного соседа».

«Мы благодарны вам за эту поддержку. Сегодня это также очень важный сигнал не только для украинцев - потому что Украина знает, что с США у нас очень хорошие отношения, и они не только эмоциональные, а очень предметные. Но это очень важный сигнал сегодня для Европы, для нашего северного соседа», - отметил Владимир Зеленский.

Со своей стороны Энтони Блинкен отметил теплый прием в Украине и передал искренние поздравления от президента США Джо Байдена, который выражал большое удовольствие от состоявшегося ранее телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Он попросил меня посетить Украину в ближайшее время для того, чтобы еще раз подтвердить нашу сильную преданность вашему суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также подтвердить наше партнерство», - подчеркнул Госсекретарь США.

Энтони Блинкен отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в том числе США поддерживают Украину «в борьбе с вооруженной агрессией».

«Мы также поддерживаем вас в работе по укреплению демократии, в развитии институтов, борьбе с коррупцией и продвижении реформ. Хотим подтвердить, что мы намерены и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество и многое сделать вместе. Лично хочу сказать: в Украине я провел много времени, в частности с 2014 года. Очень приятно увидеть тот прогресс, которого вы достигли в очень сложные времена, а также работу, у вас впереди. От имени президента (Джо Байдена) еще раз хочу отметить, что очень приятно присоединиться к вам. У нас впереди много работы», - резюмировал Энтони Блинкен.

Напомним, при этом Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил также, что украинский народ должен самостоятельно решать проблемы с угрозами на свой счет.

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