Зеленский назвал визит Блинкена в Киев «сигналом для северного соседа»

Президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киеве, отметил, что этот визит очень важен для украинского народа, независимости и суверенитета Украины.При этом Зеленский заявил, что украинский народ знает о поддержке США, а поэтому важно, что этот визит является еще и «сигналом для нашего северного соседа».«Мы благодарны вам за эту поддержку. Сегодня это также очень важный сигнал не только для украинцев - потому что Украина знает, что с США у нас очень хорошие отношения, и они не только эмоциональные, а очень предметные. Но это очень важный сигнал сегодня для Европы, для нашего северного соседа», - отметил Владимир Зеленский.Со своей стороны Энтони Блинкен отметил теплый прием в Украине и передал искренние поздравления от президента США Джо Байдена, который выражал большое удовольствие от состоявшегося ранее телефонного разговора с Владимиром Зеленским.«Он попросил меня посетить Украину в ближайшее время для того, чтобы еще раз подтвердить нашу сильную преданность вашему суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также подтвердить наше партнерство», - подчеркнул Госсекретарь США.Энтони Блинкен отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в том числе США поддерживают Украину «в борьбе с вооруженной агрессией».«Мы также поддерживаем вас в работе по укреплению демократии, в развитии институтов, борьбе с коррупцией и продвижении реформ. Хотим подтвердить, что мы намерены и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество и многое сделать вместе. Лично хочу сказать: в Украине я провел много времени, в частности с 2014 года. Очень приятно увидеть тот прогресс, которого вы достигли в очень сложные времена, а также работу, у вас впереди. От имени президента (Джо Байдена) еще раз хочу отметить, что очень приятно присоединиться к вам. У нас впереди много работы», - резюмировал Энтони Блинкен.Напомним, при этом Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил также, что украинский народ должен самостоятельно решать проблемы с угрозами на свой счет.