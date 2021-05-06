|
Зеленский назвал визит Блинкена в Киев «сигналом для северного соседа»
06 мая 2021, 16:50 • 191 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киеве, отметил, что этот визит очень важен для украинского народа, независимости и суверенитета Украины.
При этом Зеленский заявил, что украинский народ знает о поддержке США, а поэтому важно, что этот визит является еще и «сигналом для нашего северного соседа».
«Мы благодарны вам за эту поддержку. Сегодня это также очень важный сигнал не только для украинцев - потому что Украина знает, что с США у нас очень хорошие отношения, и они не только эмоциональные, а очень предметные. Но это очень важный сигнал сегодня для Европы, для нашего северного соседа», - отметил Владимир Зеленский.
Со своей стороны Энтони Блинкен отметил теплый прием в Украине и передал искренние поздравления от президента США Джо Байдена, который выражал большое удовольствие от состоявшегося ранее телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
«Он попросил меня посетить Украину в ближайшее время для того, чтобы еще раз подтвердить нашу сильную преданность вашему суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также подтвердить наше партнерство», - подчеркнул Госсекретарь США.
Энтони Блинкен отметил, что партнерство США и Украины развивается в течение многих лет, в том числе США поддерживают Украину «в борьбе с вооруженной агрессией».
«Мы также поддерживаем вас в работе по укреплению демократии, в развитии институтов, борьбе с коррупцией и продвижении реформ. Хотим подтвердить, что мы намерены и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество и многое сделать вместе. Лично хочу сказать: в Украине я провел много времени, в частности с 2014 года. Очень приятно увидеть тот прогресс, которого вы достигли в очень сложные времена, а также работу, у вас впереди. От имени президента (Джо Байдена) еще раз хочу отметить, что очень приятно присоединиться к вам. У нас впереди много работы», - резюмировал Энтони Блинкен.
Напомним, при этом Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил также, что украинский народ должен самостоятельно решать проблемы с угрозами на свой счет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
191
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2021, 02:15
|
01 мая 2021, 01:05
|
03 мая 2021, 20:00
|
01 мая 2021, 05:40
|
02 мая 2021, 09:10
|
03 мая 2021, 02:35
|
03 мая 2021, 04:25