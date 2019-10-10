Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин встретился с избранными главами регионов
Более 300 журналистов аккредитовали на пресс-конференцию Зеленского
Владимир Путин провёл совещание с членами правительства
"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ ...
Главная / Украина

Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США

10 октября 2019, 10:39  •  130 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на двусторонние отношения.
 
РИА Новости
 

«Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Соединёнными Штатами Америки. У нас было несколько звонков с президентом США. Я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти, я бы их назвал так, уставшие отношения между Америкой и Украиной, к сожалению, надо это признать… С оружием наши звонки, я имею в виду эти истории с Burisma, с оружием, они никак не связаны. Это неправда», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, как телефонный разговор с Трампом влияет на двусторонние отношения.

Трансляцию общения с журналистами ведёт телеканал «112 Украина».

Ранее Трамп назвал ложью слова информатора о том, что его разговор с Зеленским был «сумасшедшим».

25 сентября в США опубликовали расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский президент пообещал, что генпрокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 15:24
Ирина Влах: «Гагаузия – это автономия возможностей, а не угроз»
09 октября 2019, 15:09
Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
10 октября 2019, 04:09
«Потеря военно-морского потенциала»: почему на Украине забуксовала программа строительства новых кораблей
09 октября 2019, 15:09
Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину
09 октября 2019, 15:24
Молдова срывает работу военных наблюдателей в Приднестровье
09 октября 2019, 23:09
Меркель и Зеленский считают, что условия для саммита "нормандской четверки" выполнены
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2019, 21:39
Без референдума: о статусе Донбасса украинцев не спросят
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
03 октября 2019, 11:40
"Мы не передадим границу! Забудьте об этом сразу и навсегда!" Кургинян о "формуле Штайнмайера"
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.