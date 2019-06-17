|
Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату
17 июня 2019, 21:09 • 113 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
© president.gov.ua
«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск», — сказал Зеленский во время выступления по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Трансляцию выступления вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июня 2019, 19:39
|
12 июня 2019, 21:09
|
17 июня 2019, 01:54
|
16 июня 2019, 06:24
|
15 июня 2019, 00:54
|
13 июня 2019, 10:09
|
14 июня 2019, 02:24