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Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату

17 июня 2019, 21:09  •  113 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал об условиях для возобновления переговоров в нормандском формате.
 
© president.gov.ua
 

«Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, это освобождение наших пленных, возвращение украинских моряков, будет обязательно прекращение огня, будет разведение войск», — сказал Зеленский во время выступления по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Трансляцию выступления вёл телеканал «112 Украина».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.

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