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Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе: Без холодца не обойдётся

01 января 2022, 11:05  •  410 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие окончания войны в Донбассе. Об этом он сказал во время новогоднего обращения к гражданам своей страны. В целом, как считает президент-комик, без "холодца и бутылки" не обойдётся.
Во время своей новогодней речи Зеленский заявил о том, что война в Донбассе закончится, "как только мы уберём линию разграничения в голове". По его словам, после этого граница перестанет существовать "и на карте".
При этом он добавил, что хотел бы, чтобы соседи приходили "с холодцом и бутылкой", а не "с оружием и без стука". Зеленский добавил, что также хотел бы, чтобы "домой" вернулись жители Донбасса и Крыма, а не приезжали "в гости".
При этом стоит отметить, что с сегодняшнего дня Зеленский для России закрыл внутренние воды Украины, а в Донбассе так и продолжается война с постоянными обстрелами со стороны ВСУ.

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