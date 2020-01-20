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Зеленский назвал условие для своей отставки
20 января 2020, 12:39 • 52 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».
© РИА Новости
«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», — сказал он, отвечая на вопрос о борьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.
Ранее стало известно, что Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных ему обвинений в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
В декабре временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил улучшение ситуации с коррупцией на Украине.
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