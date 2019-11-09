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Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства
09 ноября 2019, 17:54 • 124 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства». По его мнению, язык никогда не должен становиться причиной раздора, его призвание — объединять людей.
© president.gov.ua
«Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного — светлого будущего Украины и её граждан», — написал он в Facebook.
По словам Зеленского, украинский язык пытались «запретить, затравить, убить». Но, несмотря на это, «он выстоял и стал ещё прекраснее».
Ранее Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.
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