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Зеленский назвал украинский гимн главным хитом
24 августа 2019, 14:09 • 101 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня независимости Украины заявил, что гимн страны является «главным хитом».
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
По его словам, он любит Украину, поскольку родился в этой стране. Также Зеленский заявил, что «любит украинский флаг и когда он победно развевается».
«Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую ещё песню так знает и поёт каждый из нас?» — сказал Зеленский.
В мае Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро в Киеве очень важен для украинской столицы, так как это одна из вещей, присущих этому городу.
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