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Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине
30 марта 2020, 03:35 • 76 • Украина
Киев, 30 марта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине. Видеообращение главы государства опубликовано на официальной странице офиса президента в социальной сети Facebook.
Зеленский призвал граждан со всей серьезностью отнестись к COVID 19. Он отметил, что в случае заражения 25–50% населения страны медицина может не выдержать нагрузку. По мнению Зеленского, ситуация может развиваться по трем сценариям.
Глава Украины призвал каждого гражданина соблюдать карантин. В противном случае нагрузка на врачей окажется непосильной.
Вспышка коронавируса началась в китайской Ухани. 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили ВОЗ о распространении опасной инфекции. Локализовать COVID 19 в пределах КНР не удалось. Случаи заболевания новым видом коронавируса фиксируются по всему миру. К настоящему моменту ВОЗ подтвердила почти 30 тысяч летальных исходов.
В России подтверждено девять смертей. Правительства многих стран предпринимают решительные меры для замедления темпов распространения инфекции. Массовые мероприятия отменяются или переносятся, ограничивается свобода передвижения граждан.
Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти школьника от коронавируса в Португалии. Министр здравоохранения Марта Темидо уточнила, что погибшему было 14 лет.
Автор: Сергей Свазовский
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