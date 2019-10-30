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Зеленский назвал три этапа, необходимых для завершения конфликта в Донбассе

30 октября 2019, 16:25  •  14 • Украина

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Завершение конфликта в Донбассе возможно после прекращения горячей стадии, примирения людей и безопасной реинтеграции. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Форума единства в Мариуполе.

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - утверждает он.

Первым этапом, по мнению главы государства, является "завершение горячей стадии и прекращение огня".

При этом Зеленский выразил уверенность, что этого удастся достичь в ближайшее время. Вторым "неотъемлемым" этапом он назвал примирение людей, поиск консенсуса. "Третий этап - это безопасная реинтеграция", - добавил он. Президент подчеркнул, что все эти три этапа стране придется пройти совместно - государству и обществу.

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