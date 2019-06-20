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Зеленский назвал «трешем» украинский Жилищный кодекс
20 июня 2019, 17:24 • 81 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий жилищный кодекс Украины является «трешем». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями бизнеса.
©Kay Nietfeld/dpa globallookpress.com
Он процитировал жилищный кодекс Украины, в котором указано, что «воплощая в жизнь ленинские идеи... советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства».
«Как вам? Извините, это трэш. И это должно уйти в историю», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
Зеленский добавил, что декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут приоритетом украинских властей в ближайшие пять лет.
Ранее Зеленский отменил 159 указов бывших президентов Украины.
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