Зеленский назвал «трешем» украинский Жилищный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий жилищный кодекс Украины является «трешем». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями бизнеса.

Он процитировал жилищный кодекс Украины, в котором указано, что «воплощая в жизнь ленинские идеи... советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства».

«Как вам? Извините, это трэш. И это должно уйти в историю», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Зеленский добавил, что декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут приоритетом украинских властей в ближайшие пять лет.

Ранее Зеленский отменил 159 указов бывших президентов Украины.