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Зеленский назвал свою главную миссию как президента Украины
16 сентября 2019, 14:39 • 61 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий» являются его главной миссией как главы государства.
РИА Новости
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Как отметил президент, Украина рассчитывает на дипломатическую поддержку Словакии.
Ранее Зеленский, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».
Как отмечал МИД Украины, Киев занимается подготовкой пакета предложений, направленных на упрощение жизни людей на территории Донбасса.
В августе украинский президент в ходе первого заседании Рады нового созыва назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе «возвращение» Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.
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