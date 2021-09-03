Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / Политика

Зеленский назвал своё условие для введения двойного гражданства

03 сентября 2021, 14:35  •  116 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своё условие для введения двойного гражданства в своей стране.
В целом, условие украинского главы не было оригинальным - он повторил тезисы своего предшественника Петра Порошенко и прочих политиков-русофобов. По словам Зеленского, он поддерживает идею о двойном гражданстве в своей стране, и этот вопрос действительно сейчас рассматривают украинские депутаты.
"Но тут очень важно, действительно ли это актуально именно сегодня", - подчеркнул он.
По его словам, двойное гражданство не должно быть универсальным для каждой общины, подразумевая под этим исключение для России. Зеленский добавил, что двойное гражданство "в мирное время точно было бы проголосовано парламентариями, но сейчас это сложный вопрос".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





116
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 03:35
"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать лидером Европы
03 сентября 2021, 07:15
Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопрос...
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 03:35
"Мы 30 лет ничего не создавали": Зеленский заявил, что Украина готова стать...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
29 августа 2021, 09:00
Россия отказывается от услуг учителей
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.