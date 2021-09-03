Президент Украины Владимир Зеленский назвал своё условие для введения двойного гражданства в своей стране.

В целом, условие украинского главы не было оригинальным - он повторил тезисы своего предшественника Петра Порошенко и прочих политиков-русофобов. По словам Зеленского, он поддерживает идею о двойном гражданстве в своей стране, и этот вопрос действительно сейчас рассматривают украинские депутаты.

"Но тут очень важно, действительно ли это актуально именно сегодня", - подчеркнул он.

По его словам, двойное гражданство не должно быть универсальным для каждой общины, подразумевая под этим исключение для России. Зеленский добавил, что двойное гражданство "в мирное время точно было бы проголосовано парламентариями, но сейчас это сложный вопрос".