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Зеленский назвал своей первой задачей на посту президента прекращение огня в Донбассе

20 мая 2019, 12:09  •  149 • Украина

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе первым заданием на посту главы государства.

"Наше первое задание - прекращение огня в Донбассе", - заявил он в понедельник в обращении к украинскому народу на заседании Верховной рады после вступления в должность.

Президент подчеркнул, что готов на непопулярные решения для прекращения войны. "Если нужно будет, я готов потерять свою должность ради того, чтобы наступил мир", - подчеркнул он.

При этом Зеленский заявил о необходимости возвращения "потерянных территорий". "И Крым, и Донбасс - украинская земля, где мы потеряли не только территорию, но и главное - людей", - добавил он.

Он также обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке, заявив, что они "не чужие для Украины".

Президент отметил также, что готов к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении пленных. "Я готов к диалогу, но уверен, что первым шагом для диалога станет возвращение всех украинских пленных", - подчеркнул он.

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