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Зеленский назвал сверхсложной операцию по обмену с Россией
12 сентября 2019, 16:24 • 49 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вернувшимися из России украинскими моряками и заявил, что операция по возвращению украинцев из России была сверхсложной. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
РИА Новости
Как отмечается, Зеленский поздравил военных с возвращением и отдельно поблагодарил их родных за поддержку.
«Они — такие же герои, как и вы. Они делали всё, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», — приводятся слова президента.
Зеленский подчеркнул, что «операция по возврату украинцев из России была сверхсложной».
«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — добавил он.
Во время встречи Зеленский вручил морякам подарки — президентские часы.
Ранее командование ВМС Украины наградило орденами, а также представило к новым званиям моряков, освобождённых в рамках обмена с Россией.
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Подробнее — в материале RT.
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