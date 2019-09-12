Зеленский назвал сверхсложной операцию по обмену с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вернувшимися из России украинскими моряками и заявил, что операция по возвращению украинцев из России была сверхсложной. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается, Зеленский поздравил военных с возвращением и отдельно поблагодарил их родных за поддержку.

«Они — такие же герои, как и вы. Они делали всё, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», — приводятся слова президента.

Зеленский подчеркнул, что «операция по возврату украинцев из России была сверхсложной».

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», — добавил он.

Во время встречи Зеленский вручил морякам подарки — президентские часы.

Ранее командование ВМС Украины наградило орденами, а также представило к новым званиям моряков, освобождённых в рамках обмена с Россией.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Подробнее — в материале RT.