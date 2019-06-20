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Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

20 июня 2019, 17:24  •  102 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд). Соответствующие данные он назвал в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве.
 
РИА Новости
 

«По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд гривен. Это большой проект реинтеграции», — цитирует украинского лидера Интерфакс-Украина.

По его словам, украинские власти не будут ждать окончания военных действий в Донбассе.

Он добавил, что Киев «уже сейчас начинает работать» на подконтрольных территориях Донбасса.

Ранее Зеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске.

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