Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд). Соответствующие данные он назвал в ходе встречи с бизнес-сообществом в Киеве.

РИА Новости

«По оценкам украинских экспертов, для этого нам необходимо более 300 млрд гривен. Это большой проект реинтеграции», — цитирует украинского лидера Интерфакс-Украина. По его словам, украинские власти не будут ждать окончания военных действий в Донбассе. Он добавил, что Киев «уже сейчас начинает работать» на подконтрольных территориях Донбасса. Ранее Зеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске.

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