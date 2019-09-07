Зеленский назвал сроки обмена заключенными, скромно "забыв" про пленного танкиста - СМИ

О том, что все уже готово к проведению обмена, Зеленский написал в своем твиттере. Он отметил, что процесс проведут, скорее всего, уже сегодня ночью. "Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена", - отметил украинский лидер.

Он добавил, что обмен может пройти по двум сценариям, передает агентство Интерфакс. Используют схему обмена пленными либо 35/35, либо 42/40. При этом он предпочел умолчать о пленном танкисте Руслане Гаджиеве, который был представлен в обменных списках с российской стороны. Напомним, ранее гражданина РФ Гаджиева украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы.

Впрочем, как отмечает RT, само сообщение от "Зеленского" было размещено на неофициальном аккаунте.

Однако информацию о том, что освобождение задержанных может состояться уже в ночь с 6 на 7 сентября, ранее сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин. Об этом также рассказал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.