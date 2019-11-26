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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
26 ноября 2019, 16:24 • 37 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
© president.gov.ua
«С Россией у нас сложная очень ситуация», — сказал он.
Зеленский отметил, что диалог будет «начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров».
Таким образом он прокомментировал высказывания украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что нужно восстановить связи с Россией.
25 ноября Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей Украине трёх военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским в ходе саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.
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